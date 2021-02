Vatla mõis saab keskkütte

Lääneranna vald paneb Vatla mõisa sisse keskkütte, et hoone ei laguneks ja seda oleks võimalik kasutada.

Lääneranna valla eelarves on selleks eraldatud 220 000 eurot n-ö koroonaraha, mille andis riik pärast kevadise eriolukorra lõppu kohalikele omavalitsustele. Lääneranna vallavanem Arno Peksar ütles, et midagi muud peale keskkütte selle raha eest mõisas ilmselt teha ei saa. „Katus peab. Pole kuulda olnud, et läbi sajaks,” ütles Peksar.

Seni on maja olnud ahiküttel. Mõisas tegutsevad külaselts ja raamatukogu, suur osa hoonest on kasutuseta. Peksar ütles, et seni pole arutatud, mida hoonega tulevikus ette võtta. Kunagi asus Vatla mõisas kool.