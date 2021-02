Lääneranna vallas levib koroonaviirus suure kiirusega

Viimase kümne päevaga on Lõuna-Läänemaal Lääneranna vallas tulnud juurde 74 koroonaviirusega nakatunut, neist kuus lisandus eile.

Lääneranna vallavanem Arno Peksar nentis, et nakatumisnäitaja vallas kasvab. Viimase kahe nädala nakatumine koroonaviirusega 100 000 elaniku kohta oli Lääneranna vallas 1412. Läänemaal on viimase kahe nädala nakatumine 100 000 elaniku kohta Eesti madalaim – 239,7. Eestis keskmiselt on see näit 576,1 – see on kaks ja pool korda madalam kui Läänerannas.

Koroonaviirus levib peamiselt Lihula kandis, kus on üks kolle – Lihula gümnaasium, kus kokku on koroonaviirusega nakatunud üle 20 õpilase ja õpetaja. „See on kümme protsenti kooliperest,” ütles Lihula gümnaasiumi direktor Siret Kesküla.

