Kolmveerand õpetajatest soovib vaktsineerimist

Umbes kolmveerand Läänemaa koolide õpetajatest soovib vaktsineerimist, kuid veel ei ole teada, millal kaitsesüstimiseks läheb.

Läänemaa ühisgümnaasiumi (LÜG) direktor Ain Iro ütles, et nad on pidanud tegema küll vaktsineerimist soovivate õpetajate nimekirja, kuid täpsemat infot edasise kohta koolil veel ei ole.

LÜGi 33 õpetajast 25 soovivad end vaktsineerida. „Protsent on üsna kõrge,” ütles Iro.

Ka Haapsalu põhikooli direktor Anne Mahoni kinnitas, et umbes kolmveerand õpetajatest on vaktsineerimist soovinud, kuid täpsemat infot kaitsesüstimise korralduse kohta pole ka temal.

Mahoni tõdes, et pole kõigilt vaktsineerimisest loobunutelt küsinud, mis on keeldumise põhjus, kuid mõni õpetaja on keeldunud tervislikel põhjustel. Neil on Mahoni soovitanud perearstiga konsulteerida.

Ka Noarootsi gümnaasiumi direktor Laine Belovas ütles, et vaktsineerimist soovis kolmveerand õpetajatest.

Noarootsi gümnaasiumi ja Haapsalu kutsehariduskeskuse õpetaja Margus Maiste ütles, et on üks nendest, kes on end nimekirja pannud. „Mõtlesin pikalt ja otsustasin mitte enda, vaid teiste pärast vaktsineerida, et viirust mitte edasi kanda,” ütles Maiste.

Oru kooli direktor Andres Kampmann ei soovinud öelda, kui paljud õpetajad vaktsineerimist soovisid. „Enamik ikka soovisid,” ütles Kampmann.

Kampmann sõnul on ta aru saanud, et vaktsineerima hakatakse nimekirja esitamise järjekorras. „Kes esimesena nimekirja edastas, see saab esimesena vaktsineeritud,” ütles ta.

Taebla kooli juht Jaanus Mägi ütles, et nende koolis soovisid vaktsineerimist kõik õpetajad ja kedagi eraldi veenma ei pidanud. Vaid mõni eakam pedagoog oli uurinud, kas õpetajatele mõeldud Astra Zeneca vaktsiini asemel saab mõnda teist, sest Astra Zeneca oma pole eakatele soovitatav. „Lubati võimalusel vastu tulla,” ütles Mägi.

