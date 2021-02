Juhtkiri: Tehvandist olulisem paik

Palivere Pikajalamäele ei kavandata Tehvandit, tegemist on läänlaste jaoks hoopis olulisema ettevõtmisega.

Kui Palivere mees Mati Kallemets Pikajalamäe arendamisega 16 aastat tagasi tõsisemalt tegelema hakkas, oli sellest alles vaid helge nõukogudeaegne mälestus – toona tuldi rongitäite kaupa Paliverre suusatama. Üle kivide ja kändude on suusaraja arendamisest välja kasvanud suurejooneline turismi- ja tervisespordikeskuse rajamise idee.

Igal aastal on Pikajalamäe kompleksi õnnestunud mõni tõhus tükk juurde ehitada. Kuigi on üpris kindel, et ettevõtmine ei saa kunagi selliseks, mis end ise täies mahus majandada suudaks, on arendamisel mindud seda rada, et tegevust jätkuks nii suveks kui ka talveks. Läinud suvel õnnestuski keskus tänu suurepärasele kettagolfirajale mõne tuhande euroga kasumis hoida.

