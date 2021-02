Galerii: Lääne-Nigulas tähistati Tartu rahu aastapäeva

Lääne-Nigula vald tähistas täna Tartu rahu aastapäeva mälestustseremooniatega vabadussammaste juures. Tartu rahu meenutati Noarootsis, Lääne-Nigulas ja Kullamaal.

Noarootsis toimunud mälestusüritusel kõneles kaitseliitlane Hardi Rehkalt, kes tuletas meelde, et rahulepinguga kaasnevad ka kohustused, millest üks on kaitsta oma riiki. „Me oleme vabad – meil on kohustus kaitsta oma riiki ja kodanikke. Kuigi pole sõjaseisukord, peame me rinda pistma tõvega, mis maailma kammitseb. Ka see on võitlus meie iseseisvuse eest,” ütles Rehkalt.

Seejärel laulsid Noarootsi kooli lapsed. Diakon Leo Lekarkin meenutas mälestustseremoonial aega, kui oli tuhandete kilomeetrite kaugusel sõjaväes. „Siis sain ma aru, kui armas on Eesti minu jaoks,” ütles Lekarkin kõnes.

Lääne-Nigula samba juures küsis Lääne-Nigula volikogu esimees retooriliselt, kas need, kes rahulepingu sõlmisid, tunneksid praeguse Eesti üle uhkust ja oma kõne lõpuks jõudis Suur tõdemuseni, et esivanemad võivad praeguse Eesti üle uhked olla.

Kõigi Lääne-Nigula elanike nimel asetasid sambale pärja ja küünla vallavolikogu esimees Neeme Suur ja vallavanem Mikk Lõhmus.

Praost Leevi Reinaru tuletas pärast seda meelde, et kõikjal maailmas ei ole rahu. Ta tõi näiteks Venemaa ja Valgevenes toimuva. „Edastan palve, soovid ja mõtted, et neil oleks rahumeelt,” ütles Reinaru.

Haapsalus algab Tartu rahu aastapäeva tähistamine kell 18.

Malle-Liisa Raigla fotod

Meeme Veissoni fotod

Katre Kulleri fotod