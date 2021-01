Nädalavahetus on plusskraadidega

Nädalavahetusel valitsevad Eestis plusskraadid ning pühapäeval sajab mitmel pool vihma või lörtsi.

Laupäeval (23. jaanuaril) koondub madalrõhkkond Norra merele ja jääb servaga Läänemere ümbrust katma. Öösel sajab kohati lörtsi ja vihma. Lõuna- ja edelatuul on mõõdukalt tugev, puhanguid on 12, rannikul 14, Saaremaal ja Hiiumaal vastu Läänemerd 17 m/s. Päev on suurema sajuta, vaid Virumaal võib ennelõunal veel sajuhooge olla. Tuul rahuneb ja pöördub õhtu poole kagusse. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt valdavalt plusspoolel, kõikudes 0..+3°C piires, vaid öö hakul ja taas õhtul langeb sisemaal kohati veidi alla 0°C.

Pühapäeval (24. jaanuaril) läheneb lõuna poolt väike madalrõhkkond, mis uute andmete kohaselt suundub üle Lääne-Eesti saarte põhja poole. Sel juhul sajab öö hakul laialdaselt lörtsi, sekka ka vihma, hommikuks muutub sadu laialdaselt vesiseks. Õhutemperatuuriga on öö hakul -1..+2°C, pärast keskööd tõuseb kõikjal üle 0°C. Hommiku poole tibab kohati veidi vihma, päev tuleb suurema sajuta. Õhutemperatuur on +1..+4°C. Tuul puhub kagust ja on mõõdukalt tugev. Tuul puhub ööpäevaringselt valdavalt kagust ja on mõõdukalt tugev.

Esmaspäeval (25. jaanuaril) eemaldub madalrõhkkond Soome ja selle järel sajab öösel lörtsi ja vihma ning lõuna- ja edelatuul võib võrdlemisi tugev olla. Päeval tugevneb väike kõrgrõhuhari, saju võimalus on väiksem ja tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt -1..+2°C.