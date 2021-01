Kolm Läänemaa naist alustavad Eesti meistrliigas

2021. aasta jalgpalli Eesti meistrivõistluste naiste meistriliigas teevad kaasa Ulrika Tülp, Kelly-Ly Tomingas ja uue tulijana Trinity Õismets.

Läänemaa naiste jalgaplli au ja uhkus Ulrika Tülp alustas maailma võimsaima spordiala treeningutega Taeblas Aavo Tomingase käe all. Hiljem oli seal tema treeneriks Kairi Korpe.

Tülp alustab tänavu oma 11. hooaega Eesti naiste kõrgseltskonnas. Tema klubi on Saku Sporting, kellega ta eelmisel hooajal võitis Eesti meistrivõistlustel pronksmedali. Ta käis eelmisel hooajal platsil 19 meistrivõistluste kohtumises ja lõi üheksa väravat. Tülp on esindanud 17 korral ka Eesti naiste rahvuskoondist. Kirjas on ka üks värav, 2018. aastast mängus Malta vastu. Koondise debüüdi tegi ta aga 19aastaselt 2010 Põhja-Iirimaa vastu. Tülp loodab uuelt hooajalt kindlasti medalivõitu ja endalt häid esitusi.

Tülp töötab kehalise kasvatuse õpetajana Haapsalu algkoolis, samuti treenib ta Läänemaa jalgpalliklubis tüdrukute rühma.

Oma teist hooaega alustab naiste kõrgseltskonnas Haapsalus Triin Vellemäe käe all jalgpalliga alustanud Kelly-Ly Tomingas. Eelmisel hooajal võitis ta Pärnu JK Vapruse koosseisus Eesti meistrivõistlustel neljanda koha. Ta pääses 2020. aasta meistivõistlustel platsile kuues kohtumises.

Selle aasta kohta ütleb Tomingas, et suurem mänguaeg tuleb treeningutel välja teenida. Rõhku paneb noor jalgpallur oma nõrgemate külgede arendamisele, et muutuda stabiilsemaks. Tomingas õpib Pärnu ühisgümnaasiumi 12. klassis.

Täiesti uus tulija Eesti meistriliigas on aga 17aastane Trinity Õismets.

Vatlast pärit tüdruk alustas jalgpalliga oma esimese kodukooli, nüüdseks suletud Vatla algkooli juures. Virtsu kooli lõpetas ta 2019. aastal. Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubis tulid tema esimesed suuremad võistlused.

Eesti meistrivõistlustel esindab Õismets Pärnu JK Vapruse naiskonda. Esimene treeningunädal on selja taga ja noor sportlane on tehtuga väga rahul. Temaga on rahul ka klubi peatreener, Eesti 2020. aasta parim naisjalgpallur Kristina Bannikova. Eelkõige on Õismetsa trumpideks hea tehnika, kiirus ja töökus. Lihulas treenides oli ta ka heal tasemel kergejõustiklane. Ta on tulnud näiteks 1500 m takistusjooksus Eesti noorte meistrivõistlustel neljandaks ja viiendaks. Samuti hüppas ta juba 14aastaselt kõrgust 1.50. Õismets õpib Pärnu Koidula gümnaasiumi 11. klassis.