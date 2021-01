Rulapark sai kaamera

Sagedaste korrarikkumiste tõttu paigaldati Haapsalu staadioni rulapargi juurde kaamera, mille pilt jookseb otse politseimajja.

Haapsalu politsei piirkonnavanema Indrek Tohtri sõnul on rulapargi juurde kaamerat vaja sellepärast, et noored rikuvad seal sageli korda. „Suitsetamisest kuni kaklusteni välja,” ütles ta.

Tohter ei usu, et ainuüksi kaamera olemasolu tõttu korrarikkumised lõpeksid, kuid kaamera aitab rulapargis toimuval silma peal hoida. „Kaamera olemasolu ei distsiplineeri kedagi, inimesed unustavad nende olemasolu ära. See on pigem abivahend pahategude avastamiseks, mitte meede omaette,” rääkis Tohter.

Politsei ja linnavalitsuse koostöös on Haapsalus praegu 7–8 kaamerat, millest suurem osa paigaldati 2019. aasta lõpus. Kaamerate hankimine ja paigaldamine läks maksma umbes 10 000 eurot ja selle raha sai Haapsalu linn siseministeeriumilt toetusena.

Kaameratega, mille pilt jookseb politseimajja, on kaetud linna sissesõidud Uuemõisas ja Lihula maanteel ning suur ristmik, mitu kaamerat on ka vanalinnas.

Tohter ütles, et kaameratega on kaetud kõik linna olulisemad kohad. Ta lisas, et tulevikus võiks mõelda ühe kaamera paigaldamisele ka Uuemõisa Rannarootsi keskuse ja bensiinijaamade juurde. „Seal on ülekäiguradadel olnud mitmeid liiklusõnnetusi ja oli ka üks hukkunuga õnnetus,” ütles Tohter.

Haapsalu linnavalitsus eraldas aasta lõpus rulapargi kaamera paigaldamiseks reservfondist veidi üle 900 euro.