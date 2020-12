Läänemaale lisandus üks koroonaviirusega nakatunu, Läänemaal on haiglaravil 9 inimest (täiendatud 14.21)

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2976 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 416.

Läänemaale lisandus üks koroonaviirusega nakatunu – üle 60-aastane mees. Läänemaal on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta 166,3. Üle Eesti on see näit 558,7.

Terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam ütles, et täna statistikas Läänemaale lisandunud haigestunu elab tegelikult Tallinnas.

Pühade ajal – 23. detsembrist 28. detsembrini lisandus Läänemaale kokku üheksa koroonaviirusega nakatunut, kellest reaalselt elab Läänemaal neli nakatunut. Üks Läänemaa nakatunu sai viiruse pereliikmelt, üks töölt, ühel on nakatumisallikas teadmata ning ühega ei ole terviseamet veel ühendust saanud.

Üks eile lisandunud nakatunutest on hospitaliseeritud Läänemaa haiglasse.

Ülejäänud viiel nakatunul on küll rahvastikuregistrijärgne elukoht Läänemaal, kuid elavad tegelikult Tallinnas või Harjumaal.

Juhkami sõnul on Läänemaal üks kolle – Koluvere hooldekodu, kus praeguse seisuga on 53 nakatunut. Vahepeal on juurde tulnud üks haigestunu – nakkuskoldeks kujunenud majas töötanud vabatahtlik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Läänemaal.

Lääneranna vallas Juhkami sõnul praegu ühtegi haiget ei ole.

Täna lisandus üle Eesti 416 koroonaviirusega nakatunut. Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 260 inimesel. 208 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 72, Lääne-Virumaale 19, Järvamaale 17 ning Tartumaale 14 uut positiivset koroonaviiruse tuvastamise testi tulemust. Pärnumaale lisandus seitse ning Jõgeva-, Rapla-, Võru- ja Valgamaale neli uut juhtumit. Viljandimaale lisandus kolm, Saaremaale kaks ning Lääne- ja Põlvamaale üks uus nakatunu. Nelja positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Tänahommikuse seisuga viibib haiglas 431 COVID-19 patsienti, neist üheksa olid Läänemaa haiglas.

Läänemaa haigla ravijuhi Alge Vare sõnul ei ole kõik haiged läänlased – on üks Hiiumaa patsient ning viis Tallinnas ja selle ümbruses elavat patsienti. Eilehommikuse seisuga oli haiglast väljakirjutatud üks koroonahaige.