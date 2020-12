Uus radar lubab Läänemaale tuuleparke ehitada

Tänu lisaradarile vabaneks Lääne- ja Pärnumaal tuulikute püstitamiseks 7000-ruutkilomeetrine ala, kirjutas Eesti Päevaleht.

Eesti müüs Iirimaale 37 miljoni euro eest saastekvoote, mille eest on plaanis osta Lääne-Eestisse maismaatuuleparkide arendamiseks hädavajaliku lisaradari, mis vabastaks ligi 7000-ruutkilomeetrise ala praegustest piirangutest.

Tuulepargiarendajad ja kaitseministeerium on aastaid kembelnud radarite ja nende tööd segavate tuulikute pärast. Tüli põhjus peitub just kõrguses, sest mida kõrgem on tuulik, seda tootlikum ta on ja seda rohkem ta ka radarite tööd segab.

Taastuvenergiat ostnud riik saab raha kasutamisele tingimusi seada ja Iirimaa soovis, et nende raha kulutataks Eestis just taastuvenergia tootmise arendamiseks.