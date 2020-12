Haapsalut pärsib kvalifitseeritud tööjõu vähesus

Haapsalu on Eesti omavalitsuste hulgas pingerea tipus kahes valdkonnas – valitsemises nimng kultuuris, spordis ja vabaaja veetmises, selgub veebilehelt minuomavalitsus.ee.

“Lääne maakond paikneb teenustasemetelt kuuendal kohal maakondade arvestuses. Kui aga välja arvata väikesaared Kihnu, Ruhnu ja Vormsi, oleksime esimesed!” ütles veebilehe minuomavalitsus.ee andmehaldur Piret Zahkna. Läänemaa omavalitsustest pakuvad parimaid teenuseid Haapsalu linn, kes asetseb esikümnes ning Lääne-Nigula vald lõpetab teise kümne, Vormsi on aga nimekirja lõpus.

Minuomavalitsus.ee veebileht pakub võimalust tutuvuda, kui hästi omavalitsus avaliku raha eest teenuseid osutab ja kui läbipaistev on olnud tema senine tegevus. Veebilehelt kuvatakse andmeid nii omavalitsuse kaupa kui jka valdkonniti. “Kogu info on kättesaadav ja võrreldav,” nentis Zahkna.

Veebileht kuvab 16 omavalitsuse poolt pakutavat teenust. “Näiteks võib sealt vaadata, kuidas on elanikud rahul erinevate teenuste osutamisega, olgu selleks ühistransport, jäätmeveo korraldus, liikumis- või sportimisvõimalused või omavalitsuse juhtimine. Või kas lasteaiatasu on rahaliselt ja ajaliselt kättesaadav, kuivõrd mitmekesist huvitegevust pakutakse noortele, kui kiiresti menetleb omavalitsus ehitus- ja kasutuslubasid, mis seisus on veetorustik ja kas kaugkütte hind on rahakotisõbralik. Valik on lai,” loetles Zahkna.

Veebilehega toimetava Zahkna sõnul muutub omavalitsustes olukord üha paremaks. “Kui aga vaadata, mis suunas üle Eesti omavalitsuste teenused liiguvad, siis üldiselt ikka positiivses suunas. Viimsel aastal on palju panustatud keskkonda, täpsemalt puhtamasse joogiveesse, valmistuti rohkem ette kriisideks, võeti enam kasutusse e-teenuseid ning panustati hooldajate koolitamistele. Keskmiselt tõusid omavalitsuste teenused umbes kolme protsendi võrra,” lausus Zahkna.

Võrreldes teenustasemete muutusi eelmise aastaga, siis on Lääne maakond olnud pigem passiivne ning paranadanud tervikuna oma teenuste tasemeid ühe protsendi võrra. Täpsemal vaatlusel selgub, et Haapsalu linn ja Vormsi vald on teinud oma teenustes tagasimineku ning ainukesena on Lääne-Nigula vald vedanud teenuste paranemist. Mis on siis vahepeal muutunud?

“Haapsalu linnas on negatiivsete muutuste põhjuseks kvalifitseeritud tööjõu vähenemine, täpsemalt lasteaedades ning lastekaitsespetsialistide osas,” selgitas Zahkna. “Raamatukogus on töötasud langenud alla 75% riiklikust kultuuritöötajate töötasu alammäärast ning lisaks on raamatukogus vähenenud ka laenutusaktiivsus. Seevastu on tõusnud valitsemise teenus ja peamiselt finantsvõimekus.”

Lääne-Nigula vald on teinud positiivseid muutusi lubade menetluses ja väljastamises. “Suurem osa ehitusega seotud tegevusi menetletakse registri kaudu ning load väljastatakse tähtaegselt. Kultuuri valdkonda tulevad lisapunktid laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide pealt. Põhihariduses on paranenud õpislaste rahulolu ning keskkoolini jõudjate osakaal,” ütles Zahkna.

Vormsi valla väiksuse tõttu mõjutab teenuste taset ilmselt väiksemgi hingetõmme. “Positiivsed muutused on toimunud nii kultuuris, noorsootöös kui ka täiskasvanute sotsiaalhoolekandes. Languste taga on võime püsida konkurentsis töötasudega nii hariduse kui valitsemise valdkonnas,” kommenteeris Zahkna.

Lääne-Nigula vallavalitsuse eelarve ja raamatupidamise osakonna juhataja Piret Zahkna asus juuni viimastel päevadel tööle rahandusministeeriumi, ta tegeleb seal uue veebilehe andmehaldurina. 25. augustil avati veebileht minuomavalitsus.fin.ee, mis pakub võrdlevat ülevaadet Eesti omavalitsuste toimimisest.