Ilm läheb lähipäevil soojemaks

Riigi ilmateenistuse andmeil on teisipäeval Eestis on enamasti pilves ilm. Ennelõuna on sajuta, pärastlõunal sajab saartel ja läänerannikul vähest vihma. Õhtuks jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis liigub lörtsi ja vihmana mandri lääneossa. On jäidet. Puhub valdavalt lõunatuul 4-9, rannikul kuni 12, puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.

Läänemaal on homme pilves ilm. Päev on suurema sajuta, õhtul jõuab vihmasadu. On jäiteoht ja puhub lõunatuul 5-9 m/s, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +2 kraadi.

Ka järgnevatel päevadel on Läänemaal oodata senisest soojemat ilma – praeguste prognooside kohaselt jääb kolmapäevast laupäevani õhutemperatuur ühe ja viie soojakraadi vahele, tuul puhub kuni 9 m/s. Samuti on kõigil päevadel oodata vihma.