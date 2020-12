Haapsalus varastati viis jalgratast

Möödunud nädala jooksul sai Haapsalu politsei viis teadet jalgrataste, tõukerataste või nende varuosade varguste kohta.

Haapsalu politseijaoskonna juhtivuurija Vello Palmitsa sõnul olid kõik varastatud esemed lukustamata ja jäetud pahatahtlikele inimestele lihtsasti kättesaadavasse kohta. „Siinkohal palun inimestel vara juurest lahkudes hoolitseda selle eest, et see oleks jäetud turvalisse kohta. Kasutage rataste parkimisel rattalukku või hoidke seda lukustatud ruumis, kuhu võõrastel ligipääsu ei ole. Avalikes kohtades hoidke oma varal silm peal ja ärge jätke seda inimeste hoole alla, keda te ei usalda,” ütles Palmits.

Läinud nädalal sai politsei kokku 22 väljakutset. Alustati 15 väärteomenetlust ja kolm kriminaalmenetlust.

Kriminaalmenetlustest kaks alustati kehalise väärkohtlemise juhtumite uurimiseks. Ühel juhul lõi mees ühise alkoholi tarvitamise käigus tuttavat meest ja teisel juhul oli tegu lähisuhtevägivallaga, kus mees lõi oma elukaaslast.

Samuti tuletas Palmits meelde, et teed on libedad ja jääl käimine on veel ohtlik, sest jääkate pole veel piisavalt paks. Seetõttu on jääle minek 12. detsembrist inimeste turvalisust silmas pidades keelatud.