Juhtkiri: tegemata töö maksis kätte

Lääneranna vallas toimunud võimupöördes ei ole midagi üllatavat. Valimistest ja Eesti kaardi ümber joonistanud haldusreformist on möödunud kolm aastat. Lääneranna pole ainuke, kus võim on viimasel ajal vahetunud. Uute omavalitsuste juhtide esimene, uudsusest tingitu õhin on vaibumas ja tuha alla hõõgunud vastuolud löövad lõkkele, nagu juhtus neljapäeval Lihulas, kus Varblast, Koongast, Lihulast ja Hanilast moodustunud Lääneranna valda juhtinud ja oma kindlat ülekaalu nautinud võimuliit lõhenes.

Peaaegu tõrgeteta sujunud ühinemisest ja ülekaalukast valimisvõidust, tundub, ei piisa. Ühiselu on vaja ka nii juhtida, et ükski piirkond ei tunneks end kõrvalejäetuna. Lääneranna vallas pole see õnnestunud – Koongast, Varblast, Lihulast ja Hanilast pole saanud Lääneranna valda, iga kant võitleb iseenda eest, mõni häälekamalt, mõni vaiksemalt. Lääneranna opositsioonil on õigus – suurem osa investeeringuid on tulnud vallakeskusse, Lihulasse, mõnevõrra ka Koongasse, Varbla ja Hanila kant on jäänud vaeslapse ossa ja tunnevad õigusega, et neid on kõrvale jäetud.

Kui aga võrrelda kahte omavalitsust, Läänerannat ja Lääne-Nigulat, siis tundub, et Lääne-Nigulas on talitatud targemalt. Loomulikult ei kulge ka Lääne-Nigula elu vastuoludeta, kuid seal on püütud uut suurt valda ühtlasemalt arendada. Üks näide sellest on kaasav eelarve, kus iga piirkond sõltumata elanike arvust või ruutkilomeetritest saab võrdse summa. Lääneranna vallas midagi sellist ei ole.

Võibolla oleks Lääneranna vald nagu Lääne-Nigulagi pidanud minema osavaldade teed – just osavalla- ja kogukonnakogud seisavad oma kodukandi eest ja teavad elanike muresid. See kõik on tagantjärele tarkus. Lääneranna vallas on püütud teha nägu, nagu oldaks üks suur sõbralik pere, kuid sellest on vähe. Juhtide tegemata töö maksis lõpuks valusalt kätte. Kas sellest kasu sünnib, ei tea, sest vähem kui aasta valimisteni on väga lühike aeg.