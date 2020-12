Peep Talving soovitab sel aastal pidada üheperejõule

Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarst ja valitsust nõustav teadusnõukoja liikme, Haapsalust pärit Peep Talvingu sõnul tuleks tänavu jõule pidada ainult kitsamas pereringis ning suhelda vanavanemate ja teiste sugulastega virtuaalselt, kirjutas Postimees.

„Neid piiranguid on valitsuskabinetis kogu aeg arutatud. Nature’i artiklis oli 6000+ meedet. Tõesti, esimene [meede] on väikeste seltskondade kogunemised. Vaadates jõulude poole, on ju antud signaal, et maksimaalselt võiksid koos olla kaks perekonda. Ma ei tahaks saata signaali, et see on okei. Ma tahaksin öelda seda, et see talv on peretalv ainsuses. Need on oma pere jõulud. Iga pere omakeskis omas mullis ja ühendagu ennast virtuaalkontaktiga teiste peredega, kui tahavad. Ma ei võtaks seekord vanavanemaidki sinna peremulli. Sel talvel on üheperejõulud,” ütles Talving Postimehele.