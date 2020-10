Haapsalu sai kauaoodatud siserulapargi

Neljapäeval avab Haapsalu noortekeskus Nurme vabriku kunagises spordisaalis kõigile huvilistele mõeldud siserulapargi.

Noortekeskuse rularingi juhendaja Kristjan Meigas ütles, et siserulaparki on Haapsalus kaua oodatud – tema on seda igatsenud ajast, kui hakkas kolm ja pool aastat tagasi ringi vedama. Eelmistel aastatel on ta talvel, kui väljas sõita ei saa, ringi lastega hoopis puutööd teinud.

Kogu praeguse pargi väljanägemise mõtles välja Pärnu ettevõte On Wheels, kes tegi valmis ka konstruktsioonide elemendid. „Tulid siia, vaatasid ruumi üle, ma rääkisin enda mõtteid ja 15 minutiga joonistasid plaani paberile,” ütles Meigas.

