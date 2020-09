Hiiumaa soovib suveks Heltermaa-Rohuküla liinile lisalaeva

Hiiumaa vallavalitsus teeb maanteeametile ettepaneku tuua alates järgmisest aastast suviseks tipphooajaks Heltermaa-Rohuküla liinile lisalaev.

Vallavalitsus märkis maanteeametile saadetud pöördumises, et Hiiumaa erinevate transpordiühenduste vajadus on aastaid suurenenud.

“Seni rahulikumas tempos tõusnud statistilised näitajad on selle aasta erakorralise olukorra järel veelgi progresseerunud. Suurem üleveetavate sõidukite arv on kasvanud samaaegselt mahajäämist iseloomustavate näitajatega. Eriti on see näha suvekuudel,” kirjutas vallavanema asendaja Toomas Rõhu.

Rõhu lisas, et suvistel tipphetkedel ootasid üldjärjekorras reisijad nii Rohukülas kui Heltermaal keskmiselt kolm kuni viis tundi, et laevale pääseda. “Seejuures on oluline märkida, et Hiiumaa külastatavuse tõus ei ole olnud sellel suvel harukordne, vaid aastast aastasse kasvav trend,” nentis ta.

Hiiumaa vallavalitsus teeb ametile ettepaneku leida võimalus alates 2021. aastast suvisel tipphooajal ehk jaaninädalast augusti lõpuni suurendada alates liinimahtu Heltermaa-Rohuküla liinil ja tuua liinile lisalaev.

Tänavu suvel tehti Rohuküla-Heltermaa liinil 1846 reisi, mida on 0,4 protsendi võrra enam kui mullu suvel. Üleveetud sõidukite arv kasvas samal ajal 8 protsenti.

Rõhu märkis pöördumises, et sõidukite arv liinil kasvas tänavu suvel lisandunud reiside arvust oluliselt rohkem, mille tõttu suurenesid ka mahajäämused sadamates ning sõidukeid jäi maha üha rohkematest reisidest.

Sel suvel jäi 1846 reisist sõidukeid maha 183 korral ehk 10 protsendil reisidest. 2019. aasta suvel jäi sõidukeid maha 8 protsendil reisidest, tunamullu aga 6 protsendil reisidest.