Tuul puhub homme laevad liinidelt

Ilmateenistus andis täna välja tormihoiatuse. Parvlaevaliiklus võib tõusva tormi korral katkeda, või pole neil võimalik sõiduplaanist kinni pidada.

“Loodame, et meie laevad sõidavad, kuigi homme on paras tuul,” ütles mandri ja suursaarte vahel toimetava TS Laevade turundusjuht Sirli Arro täna õhtul. “Peakapten Guldar Kivra kirjutas, et tormi kese on praeguste prognooside kohaselt lõuna paiku.”

Vormsi liinil toimetav Kihnu Veeteed hoiatas oma veebilehel, et neljapäeval võib tugeva tuule tõttu kogu päeva jooksul esineda tõrkeid parvlaevaliikluses. Väljumisi täpsustatakse hommikul kell 5.05.

Täna, 16. septembril toimuvad reisiparvlaev Reedaga lisareisid Svibyst kl 19.05 ja Rohukülast kl 20.00. Laevale pääs toimub elava järjekorra alusel ning pileteid müüakse laevalt.

