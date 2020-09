Galerii: Aidi Vallik esitles raamatut „Minu Haapsalu“

Laupäeval esitles Aidi Vallik Walges majas oma äsja ilmunud raamatut „Minu Haapsalu“.

Raamatuesitlusel uuris bibliograaf Krista Kumberg Vallikult, kuidas ta sobib Petrone-Prindi Minu-sarja, kus reeglina ilmuvad reisikirjad võõral maal elamisest. Vallik tunnistas, et tegu ei ole reisikirjaga, kuid lisas: „Filossoofilises plaanis võttes on Haapsalu koht, kus elureisi jooksul pikemalt peatusin.“

Vallik on Haapsalus elanud 25 aastat, millele lisanduvad lapsepõlves Haapsalus vanaema ja vanaisa juures veedetud aeg. Nii algabki raamat kirjaniku varasest lapsepõlvest, mil ta veetis palju aega Haapsalus Sadama tänaval vanaema juures.

Raamat on poolbibliograafiline ajajoont järgiv jutustus. Kumberg ütles, et ka temal on Haapsaluga sellised aistingud mõtted ja tunded, nagu on raamatus kirjas. Kumberg luges esitlusel ette lõike raamatust.

„Minu Haapsalu“ raamatu esitlusel mängisid muusikat Ott Vallik ja Indrek Kalda. Mängitud muusika sõnad olid kirjutanud Aidi Vallik ja viisistanud Indrek Kalda.

Arvo Tarmula fotod