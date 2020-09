Galerii: algasid nostalgiapäevad

Reedel algasid 16. nostalgiapäevad praegusele ajale kohaselt lindi desinfitseerimisega.

„Heites pilke mööduva viisaastaku esimesele aastale, peame me just täna kahetsustundega nentima, et meie seas on hoogsalt esiletõusmas ebausu levitamine katkutõve kohta ja rahaahnete kapitalistidest ravimitöösturite ees lömitamine. Samuti sotsialistliku omandi riisumine ja vargused – viljasaak on jällegi kehv, seltsimehed. Sügistööd on lõpetamata,” ütles avakõnes See teatri osaline Gustav Reinop.

Selleks, et Reinop saaks pidulikult lindi läbi lõigata desinfitseeris Maaliks kehastunud Maiu Kändla hoolega nii Reinopi kui ka lindi. Seejärel lõikas Reinop lindi läbi.

„Kasutage just täna võimalust, lükata nurka alasi, lüüa seina kinni sirp ja heita ära vasar. Lippude väljaviimiseks valvel,” teatas Reinop.

Seejärel saabusid autoga nii Eesti kui ka Nostalgiapäevade lipp, mis See teatri lipuvardasse püstitati.

Sellega olid tänavused nostalgiapäevad avatud. Järgnes öösõit, kus huvilised said külastada nõukogudeajal Haapsalus tuntuid kohti. See teatris jätkus õhtu lintmakidiskoga ja kuursaalis Smilersi kontserdiga.

Väraval kraaditi üle kõik See teatrisse saabujad.

Arvo Tarmula fotod