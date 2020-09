Emma Kathrina Hein saavutas Balti matšil kuuenda koha

Rakveres toimus reedel ja laupäeval Balti mitmevõistluse maavõistlus U16, U18 ja U20 vanuseklassidele, kus Emma Kathrina Hein pälvis kuuenda koha.

Meie maakonnast oli endale koha Eesti noortekoondises välja võidelnud U16 vanuserühma kergejõustiklane Emma Kathrina Hein. Eesti noorte meistrivõistlustel võitis ta neidude U16 vanuserühmas seitsmevõistluses 4447 punktiga hõbemedali. Nüüd Rakveres Baltimaade parimatega konkureerides läks Haapsalu kergejõustikuklubis treeniv Hein taas head kohta püüdma.

Esimene ala 100 meetri tõkkejooks tõi võrreldes Eesti meistrivõistlustega kaukasse kuus lisapunkti, ajaks siin 15.89.

Kõrgushüppes ületas noor mitmevõistleja nii nagu riigi esivõistlustelgi kõrguse 1.59. Esimene väike tagasilöök tuli ühel tema trumpalal kuulitõukes. Siin suutis ta 10.99. Isikliku rekordi püstitamisel olid tema tõukenumbrid 11.74. Punktikadu tervelt 50 punkti. Ühe punkti andis ta ära ka esimese päeva viimasel alal, kui ta läbis 200 meetrit 27.83. Nelja ala järel hoidis ta siiski Balti maavõistlusel igati korralikku neljandat kohta. Kui aga teisel päeval püüda isiklikku rekordsummat, siis oli vaja kuskilt kuulitõukes kaotatud 50 punkti tagasi saada.

Teise päeva avala kaugushüpe toobki suurt rõõmu. Kaugushüppes tuleb tulemus 5.14, mis andis juurde 598 punkti, ehk 47 punkti rohkem, kui Eesti meistrivõistlustel. Viie ala järgi on meie mitmevõistleja oma rekordgraafikuga täpselt nullis.Ees oli ootamas odavise, mis on Heina trumpala. Sellel korral suutis ta oda visata 30.21, mis on kuus meetrit vähem kui rekordsumma püstitamisel Eesti meistrivõistlustel. Punktikadu on 118 punkti ja sellega ka võimalus isiklik rekord püstitada kadunud. Kindlasti on sportlastel, eriti noortel sellistel hetketel väga keeruline end uuesti kokku võtta. Kuid viimasel seitsmendal alal näitab Emma Kathrina Hein, et ta on tõeline võitleja ja juba väljakujunenud sportlane.

800 meetri jooksus tuleb uus isiklik rekord – 2.38,65. Kokku teenib ta Balti maavõistlusel 4358 punktiga korraliku kuuenda koha.

Samale staadionile kogunesid aga kõige nooremad mitmevõistlejad pühapäeval. Toimus TV10 Olümpiastardi 49 hooaja IV vabariikliku etapi finaalvõistlused. Läänemaad esindas taas edukalt Kullamaa keskkooli noor kergejõustiklane Kevin Matteus.

Nooremate poiste(2008-2009 sündinud) kettaheites heitis ta 0,6 kg heitevahendi kaugemale, kui kunagi varem. Tulemus 31.89 andis 65 noorsportlase hulgas suurepärase kuuenda koha.