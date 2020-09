Österby sadamahoone valmimine lükkub uude aastasse

Österby sadamahoone ehitus Noarootsis lükkub sügisesse, sest ehituslepingu sõlmimine on venima jäänud.

Juulis tunnistas Lääne-Nigula vallavalitsus Österby sadamahoone ehitushanke võitjaks firma Eviko ja Eviko Inseneribüroo pakkumise summas 277 439 eurot. Kuna aga lepingu sõlmimise ajaks selgus, et firmal on maksevõlg, kõrvaldati pakkuja hankest ja võitjaks tunnistati Resa ja Ehto ühispakkumine summas 289 973 eurot.

Noarootsi osavallavanema Aivo Hirmo sõnul on leping uue võitjaga veel sõlmimata. See tähendab, et ehituse algus lükkub sügisesse ja sadamahoone valmib ilmselt tuleva aasta alguses. Hirmo lisas, kuna sadamahoone peamine kasutus oleks suvel, pole hullu, kui hoone plaanitust veidi hiljem valmis saab. „Kui muidugi jääteed ei tule – siis saaks seal juba midagi pakkuda,” ütles ta.

Österby sadamasse ehitatavasse hoonesse on planeeritud kohvik, kööginurk, saun, kaks ööbimiskohta, panipaik, kontoriruum ja tualett.

Riik andis Österby sadamale 147 000 eurot toetust, mis on umbes pool sellest, mis sadamahoone ehitamiseks vaja läheb. Esialgu loodeti, et hoone ehituse kõrvalt jagub raha ka sadama sissesõidu süvendamiseks, kuid nüüd on süvendamine lükatud järgmisse etappi.