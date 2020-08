Terje Ojaveri õõvastav maailm linnagaleriis

Skulptor Terje Ojaveri „Hüpates üle varju” Haapsalu linnagaleriis sunnib ka pärast kunstisaalist lahkumist valvsalt iseend ja ümbrust jälgima.

Mugav see ei ole. Näitusesaalis endas võib sõna otseses mõttes kivi alla jääda. Kive on seal aga palju, nii et kui juba üks jalad alla võtab ja sahinal liikuma hakkab, siis pole ime, et tekib paranoia. Millegi peale ei saa enam kindel olla, kõik muutub kuidagi ebakindlaks ja kahtlaseks. Ja mitte ainult kivide pärast. Kellest üks hõljub lae all.

Hirmutav, imposantne, mõjuv – need on vaid mõned hinnagud külalisteraamatust, mida sirvisin suure huviga. Sealt pärineb ka küsimus „Kes sööb keda ja mis koorub munast?” – hea küsimus, kas pole?!

