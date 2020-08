Peeter Olesk: Valgevene probleem

On kaks Valgevenet, võimalik, et koguni kolm. Üks on Valgevene vabariik, seesama, mille presidenti Aljaksandr Lukašenkat (snd 1954) kutsutakse tagasi astuma.

Lukašenkat kutsutakse tagasi astuma põhjusel, et ta valiti riigi etteotsa kuuendat korda, neist viimastel kordadel viisil, mis pole Euroopa Liidus kehtivate põhimõtetega kooskõlas. Kui ta tõesti peaks riigipea kohalt lahkuma, siis on möödapääsmatu ka Valgevene vabariigi põhiseaduse muutmine ehk me saame Poola, Königsbergi, Läti, Leedu, Venemaa ja Ukraina vahel endile lähinaabrusse riigi, kus võib valitseda isegi mitmeaastane üleminekuperiood.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!