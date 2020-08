Laupäeval kõlab Kullamaal muusika

Kullamaal on laupäeval kontsertide päev, mis algab puhkpillimuusikaga ja jätkub kirikus noorte muusikute ülesastumisega.

Kell 15 annab Kullamaa kultuurimajas kontserdi Põhja-Eesti pimedate ühingu orkester koos Türnpu meeskooriga. Orkestrit juhatab tänavu 80. sünnipäeva tähistanud Vello Loogna ja „Kuldne kontsert Kullamaal” ongi pühendatud dirigendi sünnipäevale. Loogna kõrval juhatab kontserdil orkestrit Lembitu Vaidla, koori ees on Ene ja Tõnu Kangron.

Solistidena astuvad üles klarnetist Vello Vart, trombonist Ants Nuut ja trompetil soleerib Kullamaa mees Loit Lepalaan.

Kell 17.30 algab kontsert Kullamaa kirikus, kus end kolmeks musketäriks nimetav noorte muusikute kooslus esitab Georg Otsa ja teiste omaaegseid laule. Kolmest musketärist kaks – baritonid Tõnis Sarap ja Silver Piiroja – on veel Tallinna muusikakeskkooli õpilased, kolmas, Kaur Pennet (orel ja klaver), lõpetas sel kevadel muusikakeskkooli koorijuhtimise eriala kuldmedaliga.

Noormeeste ülesastumine Kullamaa kirikus on omamoodi sümboolne, sest Piiroja juured on Kullamaal Kastja külas ning tema esiisa Adam Kelmann oli veidi enam kui 150 aastat tagasi Kullamaa kirikutorni ehitusmeister.

„Toredad noored mehed, kes alles õpivad muusikat,” iseloomustas esinejaid kontserdi korraldaja Tiiu Korpus. Ta lisas, et noormehed on varem andnud kontserte nii kirikutes, vabaõhulavadel kui ka kontserdisaalides ning osalenud muusikaetendustes. Noored on saavutanud häid tulemusi rahvusvahelistel konkurssidel.

„Nad astuvad muusikuteel esimestel trepiastmetel ja nüüd on see suurepärane võimalus neid kuulata haruldase akustikaga Kullamaa kirikus,” ütles Korpus. „Ega maarahvas eriti sageli kuhugi pääse. Nüüd tuleb see kõik meile koju kätte,” lisas ta.