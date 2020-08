NATO Velo rattameeskond tuleb täna Haapsallu

Täna õhtupoolikul jõuab Haapsallu NATO Velo jalgratturite meeskond, kellega huvilised saavad kohtuda Karja tänaval Kodanike torni juures.

30liikmeline Eesti, Suurbritannia ja Taani ohvitseride ja sõduride jalgrattameeskond on Kodanike torni juures haljasalal täna kell 17-19. NATO lahingugrupi meedianõuniku Bjorn Malmquist sõnul võivad NATO sõdurite ja ohvitseridega kohtuma tulla kõik, keda huvitab NATO lahingugrupi roll Eestis või kes soovivad NATO sõduritega koos pilti teha.

Jalgratturite meeskond startis 1000 kilomeetri pikkusele Eesti tuurile 15. augustil Tartust. Pühapäeval sõitis NATO sõdurite ja ohvitseridega Pärnust Kuressaarde kaasa ka president Kersti Kaljulaid. Tuur lõppeb 21. augustil Narvas.

„Üritus on demonstratsiooniks ühtsusest ja koostöövaimust, millele on pikka aega tagasi pandud alus Eesti Kaitseväe ja Briti ning Taani vägede vahel siin Eestis NATO lahingugrupi näol,“ ütles NATO lahingugrupi ülem Eestis kolonel Paul Clayton. „Lisaboonuseks on võimalus endale füüsilist väljakutset esitades nautida kauneid Eesti maapiirkondi.“

Kogu tuuri kestel korraldab NATO lahingugrupp „Kohtu sõduriga“ kohtumisüritusi, mille raames avaneb eestimaalastel võimalus kohtuda NATO lahingugrupi sõduritega, näha osaliselt nende varustust (alates väiksematest relvadest kuni soomussõidukiteni) ja NATO ning liitlaste suurendatud kohaloleku kohta siin Eestis rohkem teada saada.

„Varustus ja raskerelvastus, mida Eestisse toome, on siin meie kaitserolli oluline osa,“ ütles kolonel Clayton. „Kuid samavõrd oluline on ka see, et me tuleme avalikkuse ette ja kohtume Eesti inimestega ning anname oma parima, et olla nende külalislahkuse ja toetuse väärilised.“