Lääneranna abivallavanemaks pürib üle 20 inimese

Lääneranna abivallavanema konkursile laekus rekordarv avaldusi.

„Umbes 25 inimest,” ütles Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets. „Ei ole kõiki veel täpselt üle lugenudki.” Pikkmetsa sõnul pole varem ühelegi vallaametniku kohale nii palju tahtjaid olnud. „Lääneranna valla ajal küll mitte,” ütles Pikkmets.

Lääneranna abivallavanemaks hariduse ja kultuuri alal tahtjaid on üle Eesti. „On Pärnust, on Tallinnast, on kohapealt,” ütles Pikkmets. Eile lootis vallavanem kõik avaldused üle vaadata ja valida välja kandidaadid, kes vastavad nõuetele. „Osa, tundub, on kandideerinud kandideerimise pärast,” ütles Pikkmets. Sel nädalal hakkab komisjon kandidaatidega vestlema. Komisjoni kuuluvad peale Pikkmetsa Lääneranna vallasekretär Merike Ehasalu ja Lääneranna vallavolikogu esimees Arno Peksar. Komisjon on viieliikmeline, kuid eile ei olnud selle koosseis veel kinnitatud.

Seni Lääneranna abivallavanemana töötanud Andres Annast pärast puhkust enam tööle ei naase. Temast saab Saarde vallavanem.