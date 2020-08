Lõuna-Läänemaa JK naiskond tuli Pärnumaa meistriks

Reedel peeti Lihula gümnaasiumi staadionil Pärnumaa naiste jalgpalli meistrivõistlused.

Hetkel on Pärnumaal naiste jalgpalliga seis üsna keeruline. Pärnu JK Vaprus mängib küll kõige kõrgemal tasemel, Eesti meistrisarjas, kuid aastaid Eesti naiste jalgpalli valitsenud Pärnu jalgpalliklubi naiskond on tegevuse lõpetanud ja ka teisi võistkondi on vähevõitu.

Siiski on nüüdseks kaks aastat järjest naised oma meistri välja selgitanud. Eelmisel aastal üle pika aja tagant seda esmakordselt tehti, nüüd 2020. aastal jälle.

Lihula gümnaasiumi staadionile tuli reede, 7.augusti õhtupoolikul meistrimedalite nimel mängima kolm naiskonda: Vändra JK Vaprus, Lõuna-Läänemaa JK seeniorid ja Lõuna-Läänemaa JK juuniorid. Kahe Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi naiskonna tutvustuseks võib öelda, et tegemist on klubi kahe põlvkonna naistega/neidudega. Vanemad, kes sellel võistlusel kandsid seenioride nime, on üle kümne aasta tagasi tulnud Eesti noorte meistrivõistlustel pronksile ja olnud korra neljandad ja korra kuuendad. Nooremad, kes mängisid reedel juunioride nime all, on aga tulnud Eesti noorte meistrivõistlustel viiendaks ja võitnud Eesti Koolispordi Liidu meistritiitli. Vändra JK Vaprus oli kohal oma tuntud headuses.

Naiste meistrivõistlused oli ilmselt pingelisim turniir, mida Lihula staadionil kunagi peetud. Kolm naiskonda olid väga võrdsed ja võrdselt heal tasemel olid ka kõik kohtumised – kõik lõppesid viigiga.

Esmalt viigistasid 1:1 Lõuna-Läänemaa JK juuniorid ja Vändra JK Vaprus. Siin läksid Vändra jalgpallurid juhtima, kuid noored lõunaläänalsed suutsid viigistada.

Teises kohtumises mängisid kaks Lõuna-Läänemaa JK naiskonda omavahel. Siin jäi tulemuseks 2:2. Mõlemal korral suutsid juuniorid juhtima minna, kuid mõlemal korral seeniorid ka viigistada. Medalite järjekorra otsustas turniiri viimane kohtumine. Ka see lõppes viigiga. Vändra JK Vaprus oli küll ehk veidi ründavam pool, kuid Lõuna-Läänemaa JK seeniorid olid kaitses väga tublid ja 0:0 tulemusega kohtumine ka lõppes.

Turniiri lõppjärjestuse pani paika väravate vahe. Pärnumaa 2020. aasta naiste jalgpallimeistriks tuli Lõuna-Läänemaa JK juunioride naiskond, kaksikvõidu tagas klubile Lõuna-Läänemaa JK seeniorid. Pronksmedalid kuulusid Vändra JK Vaprus naiskonnale.

Parim väravavaht oli Jana Kardin. Parim väravalööja Janne-Ly Siimon

I Lõuna-Läänemaa JK Juuniorid- Regle Kurnim, Anna Luuk, Trinity Õismets, Siret Põldäär, Jana Kardin, Marjana Kuldsaar, Maria Reks. Treener Jaanus Getreu

II Lõuna-Läänemaa JK Seeniorid- Maarja Jalakas, Sandra Pärnpuu, Janne-Ly Siimon, Annika Mänd, Karin Mänd, Siiri Tein, Janet Kärp, Elise Ojap. Treener Jaanus Getreu

III Vändra JK Vaprus- Triin Sutt, Teele Kaljulaid, Kristin Krais, Anneli Soosaar, Liisa Soosaar, Katrin Juro, Maive Runtal, Reilyka Neerut, Airin Laasma, Monica Raaga. Treener Rein Kontus.