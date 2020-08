Politsei: rattaga liiklevad lapsed teevad ohtlikke trikke

Kuigi Haapsalus oli nädala jooksul mitmeid üritusi, möödus nädal Lõppenud Haapsalu politseijaoskonna piirkonnavanema Indrek Tohtri sõnul suhteliselt rahulikult.

Registreeriti 27 liiklusalast süütegu, neist 21 teedel lubatud suurima kiiruse ületamised. “Saime samuti neli teadet varavastastest süütegudest, nende hulgas üks interneti teel sooritatud kelmus ja üks rattavargus,” ütles Tohter.

“Siinkohal palun silma peal hoida oma varal ja selle juurest lahkudes hoolitseda selle eest, et see oleks jäetud turvalisse kohta. Kasutage rataste parkimisel rattalukku või hoidke seda lukustatud ruumis, kuhu võõrastel ligipääsu ei ole. Avalikes kohtades hoidke oma varal silm peal ja ärge jätke seda inimeste hoole alla, keda te ei usalda.

Kooliaasta alguseni on jäänud mõned nädalad. Seetõttu on õige aeg lastega üle rääkida liiklusreeglid,” lausus Tohter.

Liikluskasvatuslikku tähelepanu peaks Tohtri sõnul pöörama muuhulgas lastele, kes igapäevaselt kasutavad jalgratast.

“Linnas ringi liikudes on näha, et lastel on kohati ununenud kiivri kandmise kohustus ning tänavatel tehakse ratastega ennast ohustavaid manöövreid. Näiteks käed lahti sõitmine, ootamatud pöörded sõiduteel või tänaval ühel rattal sõitmine,” kirjeldas Tohter. “Politseinikud vestlevad samuti lastega ja nende vanematega, kui märkavad tegevust liikluses, mis võib lapsi ohustada. Seda eesmärgil, et lisaks politsei selgitusele rikkumise kohta, saaks ka vanem hinnata ja teha järeldusi lapse riskeerivast käitumisest.”