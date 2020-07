Haapsalu linna algkool saab uue väljanägemise aasta pärast

Haapsalu linna algkool peab selle õppeaastal algul kolima aastaks Kuuse tänava koolimajja, kuna sügisel algab Ehte tänava hoone renoveerimine.

„Meie saame kolida kohe, kui põhikool on lõplikult oma uude majja kolinud ja maja meile üle andnud. Loodame, et kõik läheb plaanipäraselt ja see juhtub septembri jooksul,” ütles Haapsalu linna algkooli direktor Malle Õiglas.

Koolipere on kiirest kolimisest huvitatud, sest siis saavad ehitajad kohe toimetama hakata.„Õpetajad on juba läbi mõelnud, mis tuleb kaasa võtta, mis jääb maha ja osa asju on juba ka pakitud,” ütles Õiglas.

