Nõva kooli lapsevanemad soovivad direktori umbusaldamist

16 Nõva kooli lapsevanemat allkirjastasid nädala eest Nõva kooli direktori Peeter Kallase umbusaldamise avalduse, mis edastati ka Lääne-Nigula vallavalitsusele ja –volikogule.

Umbusaldamise põhjuseks toovad lapsevanemad välja haridus- ja teadusministeeriumi järelvalve negatiivset tagasisidet, edastas Nõva kooli lapsevanem Kaidi Silver-Schöbe.

Pöördumine:

„28.08.2018 pöördusid 62 Nõva Kooli lapsevanemat, õpetajat ning kooliga seotud inimest Lääne-Nigula vallavalitsuse poole, et valida Nõva Kooli direktoriks parim kandidaat väljastpoolt Nõva, mille peamine eesmärk oli vältida Nõva vallavolikogu endise esimehe Peeter Kallase määramist Nõva Kooli direktoriks. Vallavalitsus nende inimeste palvet kuulda ei võtnud ning määras Nõva Kooli direktoriks Peeter Kallase.

28.08.2018 Peeter Kallast ametisse valides lootis vallavanem, ajalehe Lääne Elu vahendusel, et uus direktor saavutab koolirahu ja hea koostöö koolitöötajate, lapsevanemate ning kogukonnaga. Ükski neist eesmärkidest ei ole tänaseks täidetud.

Lapsevanemate ja õpetajate märguannetele, et asjad Nõva Koolis Peeter Kallase juhtimise all ei ole korras, ei ole Lääne-Nigula vallavalitsus kordagi reageerinud direktori korrale kutsumisega. Tihti on tulnud lapsevanematel tekkinud probleemidele lahenduse saamiseks pöörduda erinevate ametkondade poole, sest direktor ei ole saanud probleemide lahendamisega hakkama ning seevastu vaid mõnitanud probleemidele tähelepanu juhtijaid.

Nüüdseks on olukord Nõva Koolis kulmineerunud riikliku järelevalve õiendiga, mis väga paljude erinevate puuduste valguses tõdeb: „Direktor ei ole täitnud suures osas talle kooli põhimääruse ja õigusaktidega pandud ülesandeid.Järelevalves läbi viidud vestlustes direktor nõustus, et tema tööleping näeb ette kõigi eeltoodud tööülesannete täitmise, kuid paljud ülesanded on täitmata.”

Lääne-Nigula vallavalitsus on väljendanud selget tahet Haridus- ja Teadusministeeriumile, et soovib tekkinud olukorda lahendada, kuna on olemas reaalne oht koolilt koolitusloa äravõtmiseks. Samas ei ole praegu enam aega erakondlikeks kemplemisteks valimisliidu liikmete päästmisel, vaid tuleb mõelda Nõva laste heaolule.

Käesolevaga avaldavad allakirjutanud Nõva Kooli direktorile Peeter Kallasele umbusaldust ning nõuavad temaga töölepingu viivitamatut ülesütlemist. Samuti nõuavad allakirjutanud uue direktori konkursi korraldamist Lääne-Nigula vallavalitsuse poolt, eesmärgiga leida koolile kompetentne direktor, kelle juhtimise all oleks võimalik likvideerida riikliku järelevalve leitud puudused vastavalt nende lahendamiseks seatud tähtaegadele.”