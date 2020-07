Talupidaja Tiit Mansberg: väiketootjatel on vaja suurte kettide tuge

Läänemaal Kivikülas tegutseva Lauri-Jaani talu peremees Tiit Mansbergi sõnul aitab väiketalunike tegevusele palju kaasa see, kui poeketid nende toodangu müüki võtavad.

„Kuigi eesti inimesed armastavad nii kohalike väiketootjate toodangut kui mahekaupa aina enam, on väikestel tegijatel endiselt keeruline läbi lüüa,” ütles jahu ning pagaritoodete müügiga tegelev Mansberg.

Tema sõnul peavad talunikud palju aega ja raha investeerima, et toode oleks visuaalselt kaunis, maitselt suurepärane, hea kvaliteedi ja huvitava looga. „Kui väike tegija on kõvasti pingutanud ja saanud lõpuks oma toote valmis, sõltub ikkagi veel kõik juhusest ning partnerist, kellega koostööd teha,“ ütles Mansberg.

Mansberg lisas, et nende Jahu-Jaani tooted on 2016. aasta lõpust olemas Rimi taluletis ning tänu suurketile müüvad nad aastas 30 tonni rohkem jahu. „Võrreldes eelmise aastaga on müügikasv olnud pea kahekordne. Eesti inimese lemmikud on rukki täisterajahu, kaerahelbed ning spelta püülijahu,“ rääkis talupidaja.

Mansberg soovitab ka teistel talunikele endasse uskuda. „Olge julged proovima ja katsetama,“ innustas Mansberg teisigi väiketegijaid mitte alla andma. „Toote juures on kõik oluline – tootmine, disain, müük. Ärge tehke milleski järeleandmisi. Kliendile tuleb muidugi ikka võimaluste piires vastu tulla.“