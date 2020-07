Haapsalus liiguvad ringi agressiivsed kaupmehed

Haapsalus Tamme tänava korterelamutes käivad ringi agressiivsed kaubapakkujad, kes politseile teadaolevalt käivad ukselt uksele ning eakamate inimestega suhtlemisel võivad kauplejad tungida inimese elamisse.

Haapsalu politseijaoskonna piirkonnavanema Indrek Tohtri sõnul pakuvad need kauplejad müügiks riideesemeid. „Müüjate agressiivsus väljendub selles, et kui inimene neile oma ukse avab, astuvad nad sisuliselt kohe uksest sisse ja panevad kaubakoti esikusse nii, et inimene ei jõua õieti reageeridagi,” kirjeldas Tohter.

Politsei soovitab vältimaks võõraste inimeste jõudmist trepikodadesse, korteriühistutel jälgida, et välisuksed oleksid suletud ja lukustatud. Samuti on õigus küsida kauba pakkuja isikut või tegevust tõendavaid dokumente. Nende esitamata jätmisel või soovimata tegevuse jätkamisel on otstarbekas esimesel võimalusel teavitada sellest häirekeskuse telefonil 112, et välja kutsuda politseipatrull, kellel on võimalus kontrollida selliste kaubapakkujate tegevuse seaduspärasust. Samuti tasub sel teemal suhelda oma eakamate lähedastega, nad ei satuks süüteo ohvriks.