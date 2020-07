G4S rannavalve: Paralepas ja Vasikaholmil ei ole sinivetikat märgatud

Põhjaranniku rannad on mürgise sinivetika vohamise tõttu suletud, Paralepa ja Vasikaholmi rannas ei ole G4S rannavalve kinnitusel sinivetikat märgatud.

Terviseamet andis kaks päeva tagasi hoiatuse, et nendeni on jõudnud info sinivetikate levikust lisaks Kakumäe rannale ka Randvere, Rohuneeme ja Leppneeme randades. “Teateid on tulnud sinivetikate leviku kohta üle põhjaranniku,” märkis amet.

G4Si rannavalvest öeldi Lääne Elule, et Paralepa ja Vasikaholmi rannas ei ole praegu täheldatud märke sinivetikatest, vesi on selge ja puhas.

Neljapäeval käidi rannavalve sõnul ka veeproove võtmas, kui vastuseid veel saabunud pole.

“Soovitame inimestel randa minnes jälgida vee seisukorda. Kui märkate, et vesi on muutunud tänu silmaga nähtavatele helvestele kollakas-roheliseks ja kogu kaldaäär on kaetud tiheda rohelise massiga, millel on kopituse lõhn, siis võib tegu olla sinivetikatega. Kui vee värvi muutvad helbed on nii väikesed, et vette pistetud oksal püsima ei jää, on sinivetika tõenäosus veel suurem,” selgitas terviseamet.

Inimene võib sinivetikate toksiinidest mürgistuse saada peamiselt sinivetikarikast vett juues. Sellise vee neelamisel on täiskasvanutel harva tõsist mürgistust esinenud, eelkõige on ohustatud väikesed lapsed, vanemad inimesed ning kodu- ja karjaloomad.

Koertel piisab mürgituse saamiseks karva lakkumisest peale sinivetikaid sisaldavas vees ujumist. Sinivetikamürgituse sümptomid võivad sarnaneda tavalise gripi omadega, esineda võib naha ja silmade punetus, halb enesetunne ja kõhulahtisus, palavik, nohu ja köha, lihasevalud, huulte kipitamine ja pragunemine ning tasakaaluhäired.