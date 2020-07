Suur galerii: TAFF:festi esimene päev täis päikest ja jazzi

Reedel õhtul toimus Haapsalu piiskolilinnuses esimene TAFF:fest jazzifestival, millest loodetakse mudalinna suvisesse kultuurikavasse püsivat täiendust.

Esialgne kartus, kas jazzfestival kui selline huvitab kedagi rohkemat kui vaid väikest kildkonda, osutus asjatuks. Kuigi festival algas reede õhtul kell 18, oli linnushoovil selleks ajaks parimad kohad festivalimurul, -pinkidel ja -toolidel, rääkimata piknikulinadest juba hõivatud. Ka vahepeal tujukaks muutunud ilmataat otsustas uue festivali ja koroonast tüdinenud inimeste vastu armuline olla – ilm oli soe ja päikseline nagu ühele murufestivalile sobilik.

Just klassikaliseks murufestivaliks võikski TAFF:festi nimetada, sest sel tunduvad olevat kõik selleks vajalikud eeldused: muhe-mõnus ja muidugi kvaliteetne muusika, sundimatu ja vaba õhkkond ning piisavalt ruumi, et kõik saaksid end hästi tunda. Kõrva jäi arvamus publiku seast, et ega rohkem rahvast sellele festivalile ei tahakski ja kõik oli nii hästi paigas, et võiks suisa öelda – ideaalne.

TAFF:festi esimene esineja oli Hendrik Sal-Saller koos Raivo Tafenau bändiga.

Sal-Salleri sõnul oli see tal teine kord jazzfestivalil üles astuda ja koostöö Raivo Tafenauga kindlasti jätkub.

“Jazziga on see asi, et sa mitte kunagi ei tea, millal lugu algab, millal lõpeb ja kui pikk on soolo. Ja see ongi äge!” ütles Sal-Saller.

Tema järel astusid üles Titoks, Anna Kaneelina ja esimesele festivalipäevale meeleoluka punkti pannud Siim Aimla Funk Band koos Kristi Raiasega.

Täna jätkub TAFF:fest kell 17, kui lavale tuleb Haapsalu Big Band.

18.30 teeb Aleksander Paal kvartett kummarduse legendaarsele Charlie Parkerile.

20.00 esineb Ramuel Tafenau kvartett.

21.30 astuvad üles Reket & Tafenau.

23.00 lõpetab festivali Sofia Rubina.

Fotod: Arvo Tarmula