Matsalus kasvab sadu rohekaid õõskeeli

Sel nädalal loendati Matsalus üle 230 roheka õõskeele, mis on 1. kategooria kaitsealune liik.

„Kõik, mis on üle 200, on ekstraklass,” ütles orhideede uurimisega tegeleva MTÜ Käoraamat asutaja Rainar Kurbel. Et seirepäeval oli ilm kehv, jäi osa kohti läbi otsimata, nii et taimi on seal tõenäoliselt veel rohkem.

Eestis on teadaolevalt kaks suuremat roheka õõskeele leiukohta – Matsalus ja Lääne-Virumaal. Kolmas, väike, asub Pivarootsis. Viimase 50 aasta jooksul on roheka õõskeele arvukus Eestis kõvasti vähenenud. Kurbeli sõnul on taime leidunud ka Pürksis, aga viimastel aastatel pole teda märgatud. Ka Hiiumaalt pole rohekat õõskeelt enam aastaid leitud.

Leedus on rohekas õõskeel välja suremas, mullu leidus seal viis taime. Paremini tunneb ta end Norra mägedes ja Põhja-Soomes.