Tänasest sõidab taas Peetrike

Täna alustab sõitmisega taas vana, punane hobisõidurong Peetrike.

Kuigi Läänemaa muuseumid ostsid möödunud aasta kevadel uuema, rohelise rongi, sõidab muuseumide juhi Anton Pärna sõnul korronaviiruse tõttu veel vana rong, sest sellel ei ole aknaid.

Kuna vana rongi ei õnnestunud talvel maha müüa, oli otstarbekam tänavu just vana rong kasutusele võtta. Selleks, et uut rongi paremini õhtutada, tulnuks sellel klaasid eest võtta. See aga tähendanuks täiendavaid töid ja lisakulusid, sest lisaks klaaside eemaldamisele tulnuks Pärna sõnul ka klaasi servasid viimistleda. „Iga asi on millekski hea,” ütles Pärn selle kohta, et vana rongi ei saanud maha müüa. „Selle suve sõidab veel vana, teeb hüvastijätusõidud,” lisas Pärn.

Lisaks on tänavu rongis vaid juht, giidi jutt tuleb lindilt. Et jutt ja paik kokkusobiksid, on Peetrike teinud juba mitu proovisõitu.

Peetrike hakkab esialgu sõitma kolmapäevast pühapäevani. Pärn lubas, et kui nõudlus on suur, teevad nad edaspidi sõite kõigil päevadel. Pärna sõnul oli Peetrike pikalt oodatud, kuid kuna alles juulist muutusid kehtetuks koroonaviiruse tõttu kehtestatud reeglid, ei saanud nad varem rongi käiku panna.

Haapsalu teine suvine atraktsioon, aurulaev Kallis Mari tänavu sõite ei tee, sest vähendatud seltskonnaga läheks laeva ülalpidamine liiga kulukaks ning Pärna hinnangul on inimestel siiski õigus keelduda teisest piirkonnast tulnud inimestega koos olemast. Otsus, et aurulaev tänavu sõite ei tee, tehti Pärna sõnul juba varem. „Ei olnud kerge otsus, aga järgmisel suvel sõidab kindlasti,” ütles Pärn.