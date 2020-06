Ridala kirikus on ajalooline metallpärg

Ridala kirikus on taas külastajatele imetlemiseks seatud 1928. aastal, Eesti iseseisvumise 10. aastapäevaks Eesti riigilt kingituseks saadud metallpärg.

1928. aastal paigaldati Ridala kiriku seinale mälestustahvel Vabadussõjas langenud Ridala kandi meestele. Samast ajast on mälestustahvli haldaja, ehk koguduse, hoolde antud see metallpärg. Selliseid metallpärgi kingiti sinna, kus olid kas ausambad või mälestustahvlid.

Ridala metallpärg on imekombel säilinud ning Muinsuskaitseameti abiga restaureeritud. Restauraator Paul Uibopuu rääkis oma tööd kogudusele üle andes, et kõik osad selles olid deformeerunud ja roostes, originaalvärvi üheltki detaililt ei leitud. Konsulteerides ajaloolastega sai selgeks, et roosid selles pärjas võisid olla valged. Nii on taastatud pärjal kõik lilled valged.

Metallpärja kogukonnale üleandmine toimub Ridala kirikus 23. juunil kell 18 Võidupüha palvuse käigus. Metallpärg jääb Ridala kirikusse Vabadussõjas langenute mälestustahvli ette.

Huvilised saavad seda tulla oma silmaga uurima kiriku lahtioleku aegadel, kindlasti laupäeviti ja pühapäeviti kella 15-st kella 18-ni, kui kirik on avatud teelistele.