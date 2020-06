Läänemaal on keskmine tuleoht

Läänemaal on tuleohu kolmas klass, mis tähendab, et tuleoht on keskmine.

Riigi ilmateenistuse andmeil on kuni 26. juunini sajuta ilm, mille tõttu suureneb tuleoht kõikjal Eestis kolmanda, kohati neljanda klassini. Tuleohu neljas klass on suur tuleoht.

Nii kolmanda kui ka neljanda klassi tuleohuga võib metsas käia tavapärasel viisil – lubatud on metsa kasutamine puidu saamiseks, jahinduseks, teadus- ja õppetööks, samuti võivad inimesed metsas viibida puhkuse ja sportimise eesmärgil ja varuda metsasaadusi, kuid samal ajal on päästeamet kõrgendatud valmisolekus.

Lõkketegijatel soovitab ilmateenistus jälgida tuule tugevust. Lõkke süütamine on keelatud, kui tuule kiirus on üle 5,4 m/s ning lõkkekoha läheduses on hoone, puidu hoiukoht, mets, kuivanud taimestik või turbapinnas, millele võivad tule tegemisel sädemed langeda.