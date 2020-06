Politsei on jaanipühade ajal väljas suurendatud jõududega, et anda endast kõik olenev turvalisteks pühadeks.

Põhja prefektuur meenutab, et nädalavahetusel juhtus 17 liiklusõnnetust, mille tagajärjel hukkus neli ja sai vigastada 30 inimest. „Selle nimel, et jõuaksime kõik turvaliselt sihtkohta, saame tegutseda vaid üheskoos. Oleme ka ise jaaniperioodil üle Eesti väljas suuremate jõududega nii linnas, maal, maanteel kui mujal. Liikluses on meile abiks mobiilsed kiiruskaamerad,“ märkisid Põhja prefektuuri korrakaitsjad sotsiaalmeedias.

„Abiks saame olla ka üksteisele, kui hoolitseme selle eest, et ei istuks ise või laseks sõbral minna auto juhtima alkoholi tarvitanuna. Olulised on ka turvavöö kasutamine ja see, et liiklemiseks valitaks sobiv kiirus. Aega on! Võtame rahulikult ja loome koos ägedaid jaanimälestusi!“ kutsub politsei üles.