Vandaalid lõhkusid Pusku külas värava

Möödunud neljapäeval sai politsei teate, et Pusku külas on lõhutud ära väravaautomaatika. Vandalismi asjus alustas politsei väärteomenetlust.

Möödunud nädalal registreeris Haapsalu politsei 115 juhtumit, millest 30 oli väärteoteadet, millest omakorda 28 olid liiklusalased rikkumised.

Samuti oli lõppenud nädalal Läänemaal kaks liiklusõnnetust. Neljapäeval sai autolt löögi ülekäigurajal jalgrattal teed ületanud 60-aastane naine. „Siinkohal tuletaksingi jalgratturitele meelde, et rattal ülekäigurajal teed ületades ei ole jalgratturil auto suhtes eesõigust. Palun tulge teed ületades rattalt maha või veenduge selles, et tee on manöövri sooritamiseks vaba. Ratturite liikumiskiirus on suurem kui jalakäijate oma ja seetõttu ei pruugi sõidukijuhtidel olla piisavalt aega reageerimiseks, kui rattur ülekäigurajale liigub,“ ütles Haapsalu jaoskonna patrulltalituse juht Meelis Laurmann.

Teate teisest liiklusõnnetusest sai politsei laupäeval, kui alkoholi tarvitanud 46-aastane mees kaotas sõiduki üle juhitavuse ja sõitis vastu kolme pargitud autot. Politseinikud pidasid mehe juhtunus kahtlustatavana kinni ja sündmuse asjaolude selgitamiseks alustati kriminaalmenetlust.