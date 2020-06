Lihula õpilased olid edukad Pärnumaa TV10 Olümpiastardi võistlustel

Märtsi keskel katkenud treening ja -võistlushooaeg sai taas avapaugu Pärnumaa TV10 Olümpiastardi etappidega.

Pärnu rannastaadionile olid kogunenud 80 sportlast Pärnumaa ja linna 17 koolist. Kuna koroonakriisi tõttu oli ära jäänud mitu etappi, peeti nüüd 49. hooaega tähistavad võistlussarja raames kaks etappi korraga. Ühe päeva sees oli kavas ka kahe etapi alad, mis oli noortele sportlastele topeltkoormus ning nõudis suurt valmisolekut ja eri alade vahel enda targalt jagamist.

Pärnumaa TV10 Olümpiastardi III ja IV etapi võistlusel tegid väga hea etteaste Lihula gümnaasiumi spordilapsed. Nii nooremad, 11-12aastased, kui vanemas vanuseastmes võistlevad 13-14aastased kergejõustiklased näitasid häid tulemusi.

Viis aastat tagasi loodi Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi juurde kõrvalalana ka kergejõustikugrupp. Seda selleks, et noortel oleks mitmekülgsem ettevalmistus ja treeningud oleks huvitavamad. Kõrvalalast on aga tänaseks päevaks välja kasvanud täiesti arvestataval tasemel spordiala. Lihula noored on võitnud medaleid nii Läänemaa, kui ka Pärnumaa meistrivõistlustelt. Lisaks on toodud koju Eesti noorte meistritiitleid ja mitmeid muid medalivõite.

Suve esimese jõuproovi esimeselt alalt võttis kohe kindla võidu poiste vanema gruppi kettaheites Kevin Leemets. Seitse aastat jalgpallitreeningutel osalenud Kevin jõudis juba eelmisel kergejõustikuhooajal Eesti meistrivõistlustel kuulitõukes omavanuste finaali. Nüüd Pärnus oli tema võidutulemuseks 0,75 kettaga 32.12. Kuulitõukes saavutas ta pronksmedali kolmekilose raudmunaga tõugatud 10.92ga. Mõlemad tulemused on ka noorsportlase isiklikud rekordid.

Veel tõi poiste vanemas vanusegrupis medalivõidu kodukoolile Keiro Ristikivi. Talvel Eesti noorte meistrivõistlustel oma vanuseastmes kaugushüppes seitsmendaks hüpanud spordipoiss hüppas nüüd end kõrgushüppes kolmandaks. Pronksise autasu andis tulemus 1.41. Lisaks oli ta tulemusega 48.86 palliviskes neljas ja kuulitõukes 9.09ga seitsmes. Kaks viimast tähistavad tema uusi tippmarke. Kindlasti on huvitav fakt, et Keiro puhul on tegemist läbi aegade ühe resultatiivseima Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi jalgpalluriga, klubi 25 aastase ajaloo vältel.

Nooremate poiste 1000 meetri jooksus oli väga tubli Henry Kurnim. Kaaslastest üks-kaks aastat noorem spordipoiss jooksis nooremas vanusegrupis ilusa jooksuga end pronksmedalile. Aeg 3.53,45 tähistab samuti tema uut isiklikku rekordit. Nooremate poiste kuulitõukes tõukas end viiendaks Charli Takk, tulemuseks talle 6.23

Nooremate tütarlaste palliviskes tõi Lihula Gümnaasiumile pronksise autasu Radele Kanter. Ta viskas 150 grammist palli 30.26. Kaheksas oli siin Lisandra Neeme. Tema parima soorituse tulemus oli 21.68. Mõlemad oli tublid ka 600 meetri jooksus-Radelele viies koht ajaga 2.20,67. Lisandra taas kaheksas, aeg 2.39,93.

Palliviseks olid tublid ka Kirsi Kunz ja Lisett Kurnim

Pärnumaa võistlusel osalenud 17 koolist jõudis medalivõiduni 11. Lihula gümnaasium oli oma viie medaliga koolide pingereas neljas.