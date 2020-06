Nakatunud läänlase nakkusallikas pole teada

Pühapäeval lisandus Läänemaale üks koroonaviirusesse nakatunu, üle 65aastane mees, kelle nakatumise koht ei ole teada.

„Ta ei tea, kust ta võis viiruse saada,” ütles terviseameti Läänemaa esinduse vaneminspektor Lea Kiis.

Mehega kokkupuutunud inimesed on Kiisi sõnul terviseameti jälgimise all.

Kuigi rahvastikuregistri andmeil on Läänemaal nakatunuid 14, siis reaalselt on haiguse ajal neist Läänemaal olnud viis. Teised on haigust põdenud mõnes teistes maakonnas.

Kiisi sõnul on pühapäeval nakatunud mees Läänemaal hetkel ainus aktiivne haige, teised nakatunud on viirusest tervenenud. „Temal on ka ohtlik periood möödas ja ta pole enam nakkusohtlik,” ütles Kiis.

Läänemaa elanikest kuus on Lihula hooldekodu elanikud. Terviseameti Lääne regionaalosakonna juhataja Kadri Juhkami sõnul on Lääneranna vallas haigestunud kokku 29 inimest, neist hooldekoduga on seotud 26. Juhkami sõnul on kolm hoolealust surnud, kaks hooldekodu elanikku pääsevad haiglast välja täna, seejärel jääb haiglaravile veel viis hoolealust. Ülejäänud hooldekodu nakatunud on haiglast tagasi hooldekodus.

Lääneranna vallas on veel neli aktiivset haigusjuhtu.