Läänemaal on töötute arv veidi vähenenud

Mai lõpu seisuga oli Läänemaal 688 töötut, mida on viie võrra vähem võrreldes aprilliga.

Läänemaal on mai lõpuseisuga töötuse määr 7,8%. Kokku on Läänemaal 688 töötut. Töötutest 51% on mehed ja 49% naised. Enim on töötuid Läänemaal vanuserühmas 25-54. Nende hulgas on töötuid 416 ja möödustavad töötutest 60,5%.

Võrreldes aprilliga vähenes Läänemaal töötute arv vanuseklassis 25-54 üheksa võrra, suurenes aga üle 55aastaste seas kolme võrra ja alla alla 25aastaste seas ühe võrra.

Võrreldes möödunud aasta maiga on Läänemaale lisandunud 250 töötut.

Üle Eesti oli mai lõpus töötuna registreeritud 50 376 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 7,8%. Võrreldes aastataguse ajaga on registreeritud töötute arv kasvanud 1,7 korda, aasta tagasi oli mai lõpus töötuna arvel 30 113 inimest.

Aprilliga võrreldes kasvas registreeritud töötute arv maikuus 4%. Uusi töötuid registreeriti kuu aja jooksul 7 679 ehk 1,5 korda enam kui aasta varem. Töötukassa abiga asus mais tööle või alustas ettevõtlusega 4 992 inimest, sealhulgas 834 vähenenud töövõimega inimest.

Registreeritud töötuse määr oli mai lõpus kõrgeim Ida-Virumaal (13,1 %) ning madalaim Hiiumaal (4,6 %). Vähenenud töövõimega töötuid oli mai lõpus 12 032 ehk ligi veerand registreeritud töötutest, võrreldes aastatagusega on vähenenud töövõimega töötute osakaal märgatavalt langenud, aasta tagasi oli vähenenud töövõimega ligi kolmandik töötutest.