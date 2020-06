Läänemaa jalgpalliklubi sai Paidelt valusa kaotuse

Esmaspäeva õhtul mängis Läänemaa jalgpalliklubi kodustaadionil Paide linnameeskonna U21 vastu. Läänemaa mängijad kaotasid 2:3 Paidele.

„Kehvasti läks, kaotasime,” ütles Läänemaa JK peatreener Theimo Tülp.

Kaotuse tegi Tülbi sõnul eriti kibedaks see, et meeskond oli võidule lähedal, kuid mängu viimasel viiel minutil lõid vastased kaks otsustavat väravat. Ta lisas, et mäng oli kõrge tasemega ja läänlased soovisid võitu koju tuua. „Võitlusvaim oli kõrge,” ütles Tülp.

Mäng algas Paide inistiatiivika algusega. Esimese värava lõi Paide mängija Kevor Palumets 19. minutil, kaks minutit hiljem viigistas Läänemaa jalgpalliklubi seisu, kui värava lõi Karmo Einmann. Poolajale mindi viigiseisuga 1:1.

Teisel poolajal mängiti kui võrnde võrdsega. Mängu 65. minutil lõi teise värava Läänemaa JK mängija Bert Rotberg ja läänlased asusid mängu juhtima.

Läänemaa eduseis kestis 89. minutini, kui kolme minuti jooksul lõid vastased kaks väravat. Võit oleks Tülbi sõnul olnud eriti magus, sest Paide meeskond oli komplekteeritud kogenud mängijatega, „Nemad juubeldasid ka, nagu oleksid olümpiavõidu saanud,” ütles Tülp.

Tülp ütles, et mängu lõpus keskenduvadki vastased vaid rünnakule, mitte enam kaitsele ja see viis neid esmaspäeval ka sihile. Läänemaa mängijad olid aga tema sõnul enne lõppu ära väsinud ja seda teist mängu järjest. „Tartus juhtus see 20 minutit enne lõppu, nüüd kümme minutit,” ütles Tülp. „Me muutume iga mänguga paremaks ja aukartus vastaste ees väheneb,” lisas Tülp.

Järgmine mäng on Läänemaa jalgpalliklubil pühapäeval Võrus.