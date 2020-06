Lihula tulistaja viidi kohtusse

Lääne ringkonnaprokurör Merry Tiitus ütles ERR-ile, et Lihula tulistmises kahtlustatav rääkis ülekuulamisel detailselt oma versiooni toiminust.

“Suur töö on alles ees. See kriminaalasi on nii värskes seisus, eks me jätkame aktiivselt jälitustoimingute läbiviimist, et kokku panna see pusle, mis 6. juuni hilisõhtul ja 7. juuni esimestel tundidel toimus,” ütles Tiitus.

Tiituse sõnul on mehele esitatud kahtlus mõrvas ja tapmiskatses.

Süüdimõistmisel võib meest oodata 8-20aastane või eluaegne vanglakaristus.