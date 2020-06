Kohus vahistas Lihula tulistamises kahtlustatava mehe

Lääne ringkonnaprokuratuur taotles täna kohtult Lihula tulistamises kahtlustatava mehe vahistamist. Kohus rahuldas prokuratuuri taotluse ja vahistas mehe kaheks kuuks. „Sellise sündmuse puhul ei olnudki teist võimalust, kui vahistamistaotlusega kohtu poole pöörduda,“ ütles prokurör Merry Tiitus.

Mehele on esitatud kahtlustus mõrvas ja tapmiskatses. Kahtlustuse järgi sõitis 32-aastane mees pärast tanklast lahkumist kraavi ning tulistas autost väljudes esmalt kraavi sõitnud auto juures peatunud mootorratturit, veidi hiljem talle lähenenud juhuslikku, liikuvat autot. Mootorrattur ning lähenenud autos olnud naine hukkusid, viga sai veel kolm autos olnud inimest. Samuti on esitatud kahtlustus tapmise katses, sest ühe kahtlustatavat kinni pidama tulnud politseiniku kaitsekiiver sai kuulitabamuse. Politseinik viga ei saanud.

Kui uurimise käigus tekib uut infot, on võimalik kahtlustuse sisu ja ette heidetud tegude kvalifikatsiooni muuta. Kahtlustatava eeluurimisel antud ütluseid või selgitusi sündmuse kohta ei saa uurimise huvides avaldada.

„Kahtlustatav on vahi all ning turvatunne selle võrra taastatud, kuid oluline töö laupäevaõhtuste sündmuste väljaselgitamiseks ja tõendamiseks on alles ees,“ rõhutas prokurör Merry Tiitus. „Esialgse info põhjal on joonistunud pilt, mis juhtuda võis ja paljudel keerlevad peas versioonid sellest, miks traagiline sündmus aset leidis. Aga me peame endale meenutama, et see on üksnes esialgne pilt. Tegelik tõde selgub kõigi üksikasjade uurimisel ja kontrollimisel ning tõendite vaatlemisel kogumina. Tõe huvides on toimetada uurimist nii, et ükski tunnistaja ei oleks meedias avaldatud info tõttu kallutatud või tõendi usaldusväärsus selle tõttu kahtluse all. Palume mõistmist, kui me ei saa kohe praegu jagada avalikkusega kogu infot, mis uurijatel on või uurimise käigus jooksvalt tekib. Teeme omalt poolt parima, et kõik asjaolud võimalikult kiiresti välja selgitada, ja hoiame avalikkust menetluse käiguga kursis niipalju kui see on võimalik ilma tõe välja selgitamist kahjustamata,“ ütles prokurör.

Süüdimõistmisel karistatakse mõrva eest kaheksa- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega, tapmise eest karistatakse süüdimõistmisel kuue- kuni viieteistaastase vangistusega.

Kriminaaluurimist viib läbi Lääne prefektuur ja juhib Lääne ringkonnaprokuratuur.