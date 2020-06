Aidi Valliku aiandusblogi: kapsaste erinevad näod

Olen oma köögiviljakasvatamise algusest saadik vaikselt imestanud kapsamaailma erinäolisuse üle. Kapsasrohu perekonnas on ju nii palju liike, ja nii erinevaid. Kapsasrohtude hulka kuuluvad ühtviisi nii sinep kui ka kaalikas, naeris kui ka peakapsas, raps kui ka brokoli. Kõik nad kannavad uhkelt sama perekonnanime Brassica, kuigi välist sarnasust on selle pere õdede-vendade vahel küll palju oodata.

Mina olen sellest suurest perest õieti kasvatanud vaid mõnda – arvestades, kui palju liike selles perekonnas tegelikult on! Aga siiski olen vist kasvatanud neist rohkemaid kui paljud teised koduaiapidajad, nii et ehk võiksin siinkohal oma kogemustest natuke üksikasjalikumalt rääkida. Võtan vaatluse alla selle seltskonna, mida mina nimetan „kapsoidideks”. Kaalikad ja naerid „kapsoidide” hulka ei liigitu, vaid on minu jaoks „juurikad”, ja neist olen juba mõne nädala eest rääkinud, nii et nendel rohkem ei peatuks.

Kapsoidide hulka kuulub minu maailmas kindlasti ja kõigepealt nuikapsas. Sellest tegin juttu juba oma aiandusvestete seeria alguses, sest see oligi üks mu elu esimesi köögivilju endal kasvatada. Ja see olekski algajale parim valik kapsamaailmaga tutvuse loomiseks. Nuikapsas on lihtsam tegelane kui teised ja ka kahjurid himustavad teda vähem kui pea- või käharkapsast.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!