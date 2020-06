Sotsid soovivad lasteaia kohatasu kaotada

Riigikogus tuleb täna esimesele lugemisele sotsiaaldemokraatide algatatud eelnõu, mis vabastab lastevanemad üle Eesti lasteaia kohatasu maksmisest ja jätab kulud riigi kanda.

Istungi eel kinkisid sotsiaaldemokraadid riigikogu nelja fraktsiooni liikmetele laste liivakühvlid juhtimaks saadikute tähelepanu tasuta alushariduse olulisusele.

„Tuletagu see traditsiooniline laste mänguasi enne suurt suve riigikogu liikmetele meelde, et just nende võimuses on aidata kaasa sellele, et ühelgi lapsel ei jääks pere majanduslike olude tõttu lasteaias käimata. Olgu see sümboolne märk sellest, et alles hoogu koguvas majanduskriisis ei tohi kannatada lapsed – riigi kohus on teha nii, et ühtegi mudilast ei võetaks kriisi mõjul lasteaiast ära. Lasteaed ei tohi muutuda luksuseks nende laste jaoks, kelle vanemad kaotavad töö,“ ütles sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Indrek Saar.

Tema sõnul peab haridus olema tasuta, seda põhikooli, gümnaasiumi ja ülikooli kõrval kindlasti ka lasteaias.

Heljo Pikhofi sõnul tagab lasteaia kohatasu vabastus laste õiglasema ja võrdsema kohtlemise. „Kui kõigile Eesti lastele on kindlustatud ligipääs alushariduse juurde, siis väheneb ka hariduslik kihistumine,“ rääkis Pikhof. „Täna küsivad omavalitsused lapsevanematelt väga erinevaid summasid. Kui mitmes vallas jääb lasteaia kohatasu alla 20 euro, siis näiteks Tallinnas ja selle lähivaldades tuleb vanematel iga kuu välja käia üle 70 euro,” lisas Pikhof.

Tallinnas säästaks pere lasteaiatasust vabastamise korral aastas 855 eurot. Kahe lapse puhul oleks kokkuhoid 1710 eurot. Riigieelarvele toob sotsiaaldemokraatide esitatud koolieelase lasteasutuse seaduseelnõu jõustamine kaasa 40 miljoni euro suuruse täiendava kulu.