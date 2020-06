Risti Soorebane püsib Rumeenias karantiinis

Harku–Lihula–Sindi kõrgepingeliini ehitajad on järjega sealmaal, et hakkasid ehitama Ristile püstitatava disainmasti Soorebane vundamente.

Masti metallosad valmivad Rumeenias, kuid koroonakriisi tõttu ei saa neid veel Eestisse tuua. „Soorebane on koroonakriisi tõttu Rumeenias. Ta on tehases valmis, aga me pole saanud sinna sõita, et seda vastu võtta,” ütles liini ehitava ASi Empower projektijuht Kalle Klandorf.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!